Whoopi Goldberg ribadisce a Geppi Cucciari: “Amo la Sardegna”

Geppi Cucciari ieri ha intervistato la stella del cinema Whoopi Goldberg in occasione della puntata del programma “Splendida Cornice“, in onda su Rai Tre.

Tra i temi toccati vi è stato anche l’amore da parte di Goldberg per la Sardegna, come aveva già rivelato qualche mese fa in occasione di un’altra intervista: “Cercavo un posto per andare in vacanza in cui rilassarsi e allontanarsi da tutto. Mi hanno presentato questa casa e mi è piaciuta”.

“Mi sembrava che fosse davvero un posto da chiamare casa – ha proseguito l’attrice – Mi sono innamorata del posto e delle persone. Stintino è un posto bellissimo, potevo starmene in giro, mangiare del pesce. Passare tanto tempo con le persone che stavano lì mi ha reso davvero felice. Non si agitavano più di tanto perché c’ero io”.

