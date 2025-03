Nicola: “Bene la prima mezz’ora, nella ripresa ci siamo fatti sorprendere”

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in sala stampa dopo il pareggio dei sardi contro il Genoa. L’allenatore rossoblù è rimasto soddisfatto della prima parte di gara, ma ha ammesso il calo nella ripresa che ha portato all’1-1 dei grifoni.

Brutto secondo tempo. “Siamo rientrati dall’intervallo secondo me anche con la convinzione di alzare il baricentro rispetto agli ultimi cinque minuti del primo tempo dove, anche per stanchezza, avevamo un po’ indietreggiato più del dovuto. Ci siamo fatti trovare impreparati su una palla in profondità a inizio ripresa, lavoreremo per capire se sia un problema strutturale inerente il rientro in campo dal riposo oppure episodico”.

L’assetto. “Penso che il Cagliari abbia fatto soprattutto la prima mezz’ora molto buona. Venivamo da tre partite dove la strategia era più di attesa per poi ripartire. Oggi volevamo proporci con aggressione più alta, magari concedendo qualcosa sulla profondità. Sul gol subito, mentre a Bologna ci eravamo sbilanciati una volta incassato il pareggio, stavolta abbiamo cercato di non perdere equilibrio, abbiamo cambiato qualcosa in corsa a livello di sistema di gioco e di effettivi”.

L’avversario. “Il Genoa è una squadra che ha fisicità, gamba, qualità, non è semplice fare una partita perfetta altrimenti senza errori saremmo a un altro livello. Sul gol annullato avevamo costruito una bella azione. Abbiamo perso Coman e ho pensato a Felici, ma poi abbiamo scelto Augello per tenere dopo la possibilità di inserire un elemento offensivo alla bisogna. Il Genoa difende in un modo e attacca col 4-3-2-1 portandoti a lavorare su determinate situazioni che ti costringono a recuperare da altre parti del campo”.

Contestati. “I fischi? Sono uno sprone, sono frutto di passione, di chi vuole ovviamente vincere e salvarsi prima possibile, non li vedo negativi. Domattina ritorniamo in campo, poi riprenderemo dopo un giorno e mezzo. Non vogliamo lasciare nulla al caso, c’è bisogno di recuperare e lavorare, quando ci sono le settimane corte è importante stare insieme e curare il dettaglio, così abbiamo fatto e continueremo a fare”.

