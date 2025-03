Cagliari, materiale pedopornografico: tre arresti e una denuncia

La Polizia di Stato di Cagliari ha effettuato tre arresti in flagranza di reato e una denuncia a piede libero per produzione e possesso di materiale pedopornografico

Nell’ambito dell’operazione denominata “Cerbero”, la Polizia di Stato di Cagliari ha effettuato tre arresti in flagranza di reato e una denuncia a piede libero per produzione e possesso di materiale pedopornografico.

Le indagini, avviate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online in collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, hanno permesso di identificare in Sardegna gli utenti di alcuni account web utilizzati per scambiare e scaricare immagini e video di abusi su minori.

I mandati di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura della Repubblica di Cagliari ed eseguiti dal Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari, con il supporto delle Sezioni provinciali di Nuoro e Sassari, hanno portato al sequestro di una grande quantità di materiale pedopornografico. Gli indagati, di un’età compresa tra i 40 e i 74 anni sono un commerciante e un allevatore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it