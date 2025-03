La Dinamo Sassari butta al vento la vittoria: finale flop con Venezia

La mancata lettura di coach Bulleri e due errori di Sokolowski condannano la Dinamo: ora la salvezza è in pericolo

La Dinamo Sassari compie un vero e proprio suicidio sportivo e perde in casa contro la Reyer Venezia una gara che aveva saldamente in mano. Al PalaSerradimigni, gli ospiti passano per 97-96 sfruttando gli errori biancoblù.

Gara abbastanza equilibrata nel primo tempo, poi Sassari ha preso in mano con un ottimo Rashawn Thomas (23 punti) e il buon apporto di Cappelletti e Bibbins. Non sembrava esserci storia, tanto era in controllo la formazione di Bulleri.

Quindi il crollo nel finale: più solida Venezia, più confusionaria Sassari. Con Bulleri che ha mancato i cambi di lettura e Sokolowski che con due errori ha spianato la strada alla Reyer.

Ora la classifica fa paura: la distanza dal penultimo posto è di soli quattro punti.

