Morte Gabriele Pinna, Asl lancia appello ai giovani: “Vaccinatevi”

Ghilarza è ancora profondamente scossa per la scomparsa del 18enne Gabriele Pinna, il judoka colpito dalla meningite. Un lutto che ha lasciato il segno anche a livello sanitario ed è per questo che la Asl ha voluto lanciare un appello ai giovani.

Il dipartimento infatti ha predisposto un piano straordinario di vaccinazioni per la protezione dal batterio Neisserie meningitidis di gruppo B, rivolgendosi in particolare ai ragazzi tra gli 11 e i 25 anni.

“Invitiamo tutti i ragazzi che rientrano in questa fascia di età, residenti in provincia di Oristano e non ancora vaccinati per questo tipo di infezione, a rivolgersi ai centri vaccinali di Oristano, Ghilarza, Ales e Terralba, per ricevere gratuitamente il vaccino antimeningococco di tipo B, in grado di proteggere efficacemente da una malattia che può avere effetti molto gravi e potenzialmente letali” afferma la dottoressa Marras.

“Si tratta di un vaccino – prosegue – che ha un’efficacia immediata, che è cioè in grado di proteggere da subito da un’eventuale infezione, per cui è particolarmente raccomandato in questo caso in cui è stata accertata sul nostro territorio la circolazione del batterio”.

