Vaccini agli under 18, Sardegna tra le medie più bassa d’Italia

La Sardegna presenta una copertura vaccinale infantile superiore al 90%, ma si posiziona tra le regioni con i tassi più bassi a livello nazionale, con un valore del 91,82%. In particolare, per i bambini entro i 24 mesi, solo la Provincia autonoma di Bolzano (85%), la Sicilia (89%) e la Puglia (90%) registrano dati inferiori.

Questo dato si riferisce alla vaccinazione contro la poliomielite, ma la Sardegna si trova nelle ultime posizioni anche per difterite, tetano, pertosse, epatite, morbillo, parotite e rosolia. La situazione migliora leggermente per la vaccinazione contro il meningococco. Tuttavia, per quanto riguarda le vaccinazioni a 36 mesi, Sicilia e Puglia superano la Sardegna per poliomielite, difterite, pertosse, epatite, morbillo, parotite e rosolia.

Questi dati provengono dalle rilevazioni sulle vaccinazioni pediatriche del Ministero della Salute, basate sulle informazioni fornite dalle singole regioni. La Sardegna si colloca al di sotto della media nazionale per le coperture vaccinali nella fascia di età 5-6 anni per poliomielite, difterite, tetano e parotite. Si registra invece un dato positivo per il morbillo, con una copertura del 79% rispetto al 73% nazionale. Preoccupante è la copertura vaccinale a diciotto anni, dove la Sardegna risulta al di sotto della media nazionale in tutte le voci.

Come negli anni precedenti, anche nel 2023 si osservano differenze significative tra le regioni. In particolare, la copertura vaccinale a 24 mesi contro la poliomielite supera il 95% in tredici regioni (Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata). Le altre regioni presentano coperture comprese tra il 90% e il 95%, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, che registra una copertura dell’85,28%.

