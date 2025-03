Sestu, prende tangente da azienda: arrestato capo ufficio tecnico del Comune

I Carabinieri hanno fatto partire le indagini e nella sua casa hanno trovato 3000 euro in un barattolo. Disposta la custodia cautelare in carcere

Era accusato di aver preso una tangente da un funzionario di Italgas e in casa gli hanno trovato quanto contestato, 3000 euro, in un barattolo. Questo il motivo dell’arresto di A.F. capo ufficio tecnico del Comune di Sestu.

L’inchiesta era partita in seguito alla denuncia da parte dei responsabili di Italgas, con l’uomo che è stato accusato di induzione indebita.

Secondo quanto ricostruito, F. avrebbe chiesto 6000 euro da consegnare in due parti per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno tramite il fotovoltaico.

A quel punto, i Carabinieri hanno fatto partire le indagini e hanno attestato la verità di quanto testimoniato, tramite l’organizzazione di un incontro per la consegna del denaro. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere e poi sono state avviate le perquisizioni.

