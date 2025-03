Mercoledì di pioggia in Sardegna: emessa nuova allerta meteo

Nuove piogge in arrivo sulla Sardegna nel corso delle prossime ore. Per questo, per evitare eventuali rischi, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso un avviso di allerta meteo di codice giallo di 24 ore fino alle 23.59 del 12 marzo.

Secondo quanto riferisce l’Arpas, si avrà un cielo nuvoloso con precipitazioni sparse su zone occidentali. Particolare attenzione verrà data ai territori del Sulcis, Cagliari, Oristano e Sardegna Centrale.

