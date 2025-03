Rizzi, nuove minacce | L’attivista: “Vado avanti, solidarietà da tanti sardi”

Nuove minacce all’attivista Enrico Rizzi dopo il caso del Carnevale di Ovodda. Il noto animalista, attraverso una delle sue dirette social, ha denunciato pubblicamente l’ennesimo post intimidatorio, ma ha anche ringraziato i tanti sardi dalla sua parte.

“Mi sono svegliato con una nuova minaccia, abbastanza pesante, che ha riguardato la mia persona” ha spiegato Rizzi. “Sono stato taggato in un post che diceva “Ti aspettiamo il 29 marzo”, giorno della manifestazione a Cagliari. Dietro la scritta però si vedono dei fucili posati su un letto. Mi sono recato dai Carabinieri per fare un’integrazione di denuncia”.

L’attivista siciliano per i diritti degli animali chiarisce: “Voglio ribadire che si tratta di una vera e propria intimidazione. Una minaccia grave. Ma so che queste persone rappresentano una minoranza della Sardegna, lo dimostra il fatto che ho ricevuto tantissimi messaggi da sardi e sarde che mi hanno espresso solidarietà, compresa l’onorevole Emanuela Corda”.

Poi prosegue: “Non ho alcuna intenzione di fare un solo passo indietro. Ho piena fiducia nelle Questure per i due giorni che starò in Sardegna, in particolare ringrazio la Questura di Cagliari. Arriverò il giorno prima perché sarò ospite in una scuola, ma purtroppo sarò scortato dalle forze dell’ordine come accaduto anche l’anno scorso in Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it