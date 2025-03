Gruppo Seruis dal 1960 la nostra serietà per la vostra sicurezza

La concessionaria Gruppo Seruis vanta una storia di successo e dedizione. Una storia iniziata nel 1960 con la prima concessionaria Skoda a cui nel 1963 si aggiungono i marchi Volvo, DAF, Jaguar e Glas. Ma l’anno della svolta è il 1968 quando arriva la concessione per il marchio Peugeot con cui inizia una solida e duratura collaborazione che si mantiene ancora oggi. Nel 1984 si aggiunge la concessione per il marchio Citroën completato nel 2019 con il marchio premium DS Automobiles.

Oggi il Gruppo Seruis è orgoglioso di annunciare l’arrivo di un nuovo marchio: DFSK (Dongfeng Sokon), una novità che promette di rivoluzionare il mercato locale con veicoli moderni, affidabili e adatti alle diverse esigenze. Si tratta di un marchio automobilistico cinese che si distingue per la produzione di veicoli di alta qualità. Con un design accattivante, tecnologia all’avanguardia e un ottimo rapporto qualità-prezzo, DFSK sta conquistando il mercato globale e ora si prepara a fare il suo debutto in Sardegna. Vi aspettiamo presso il nostro showroom per scoprire da vicino la gamma DFSK.

Il Gruppo Seruis è pronto ad accoglierti con offerte imperdibili e un’esperienza di acquisto senza pari anche durante il porte aperte di sabato 15 Marzo dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 16 Marzo dalle 10.30 alle 13.00.

