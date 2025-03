Quartu, il futuro è sostenibile: c’è il via libera al Paesc

Quartu è il primo comune in Sardegna ad adottare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima: "Un punto di partenza contro i cambiamenti climatici"

Con il via libera del Consiglio comunale, all’unanimità, Quartu diventa il primo Comune in Sardegna ad adottare il Paesc, ovvero il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Un impegno concreto di guardare al futuro con responsabilità e creare le condizioni per una necessaria salvaguardia ambientale.

Il Paesc è il piano che permette di analizzare la città, il suo territorio, e avere una visione di dove si vuole arrivare in termini ambientali. “Quartu guarda al futuro con la volontà di essere più sostenibile, consumare meno energia, avere un miglior rapporto con il proprio territorio e avere virtuosi comportamenti individuali, in termini di consumi di acqua e di energia” spiega il sindaco Graziano Milia.

Già nel 2012 Quartu aveva approvato l’adesione al Patto dei Sindaci, più noto come Paes, senza procedere tuttavia con provvedimenti consequenziali. Nel frattempo lo scenario è cambiato, con l’esigenza di adottare un piano per l’energia sostenibile che sia anche capace di rispondere al gravoso problema dei cambiamenti climatici.

Da qui il nuovo acronimo, Paesc, e il nuovo programma, più concreto e ambizioso, da oggi in vigore in città, primo Comune di tutta la Sardegna.

“L’approvazione del Paesc è un traguardo ma anche un punto di partenza. Si tratta infatti di un piano decisamente importante, perché l’adattamento, il contrasto e la mitigazione ai cambiamenti climatici è diventato una delle politiche centrali dell’UE e del mondo intero – commenta il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Tore Sanna -. Noi ci siamo mossi tempestivamente; ne siamo orgogliosi ma al tempo stesso speriamo che anche gli altri facciano in fretta a dotarsi di questo strumento importantissimo. Intanto la Regione ha individuato il Comune di Quartu per sperimentare la azioni di contrasto ai cambiamenti climatici che potranno poi interessare l’intera Sardegna”.

