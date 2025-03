Omicidio Mirko Farci, offesa social alla mamma Paola Piras | Lei replica e zittisce

“Dopo quasi 4 anni la Cassazione ha confermato l’ergastolo per chi ha tolto la vita a Mirko. Il processo a me invece non è ancora finito”. Così Paola Piras, madre del giovane assassinato Mirko Farci, si sfoga sui social a seguito di un commento indelicato nei suoi confronti dopo la sentenza all’ergastolo per l’assassino di suo figlio Masih Shahid.

“Lui imperdonabile… Ma una percentuale di colpa ce l’ha anche la madre. Che secondo me se ha realizzato non dormirà per il rimorso” la frase di un utente che ha scatenato le ire della donna, vittima anche lei della furia del mostro.

La replica di Paola Piras è dura ma di cuore: “Ho realizzato signora, non si preoccupi. E lei ha realizzato quanto è coglio*a?”. Una ferita ancora aperta su cui ancora in troppo buttano il sale e un tribunale social che, come dice la stessa Piras, “continua ad emettere sentenze”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it