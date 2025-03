Cagliari, è scontro sulle piste ciclabili: “Vuote e inutili? Falso”

Piste ciclabili vuote e inutili a Cagliari? Per l’associazione “Amici della bicicletta” non è così. I cicloamatori infatti contestano i numeri circolati su stampa e web negli ultimi giorni e forniscono una versione molto diversa.

“Chiunque viva la città tra Quartu e Cagliari, nel centro urbano come nel Parco Molentargius, o al Poetto può constatare una domanda di mobilità ciclistica cresciuta tantissimo, pure tra i mille ostacoli frapposti dai cantieri, dalle ciclabili che scompaiono agli incroci, da larghe strade di scorrimento ancora oggi pericolose, perchè prive di sedi riservate” dichiara il presidente Gianni Vargiu.

“Soprattutto, sembrerebbe che questi signori anti-bici non abbiamo neppure letto le mille pagine di quel Pums che loro stessi adottarono, all’epoca del Sindaco Truzzu, dove le tante osservazioni migliorative proposte dalle associazioni dei Ciclisti vennero tutte bocciate”.

Poi i numeri dall’indagine sui flussi di traffico effettuata da Sintagma. Solo all’incrocio Carlo Felice – via Roma sono 540 auto e 43 bici, il 7,96 % del totale; in viale Poetto 3405 auto e 204 bici, per il 5,99 %. “Se andassimo in percentuale, sarebbe un 7% di ciclisti su 100mila, significherebbe 7mila ciclisti: altro che poche centinaia”.

Ci sono però strade in cui si scende allo 0,3%, ma per Vargiu c’è una spiegazione: “Basta scorrere la lunga lista delle sezioni di traffico rilevate, prendendo le strade di grande traffico”. Via Salvatore Ferrara registra 3770 auto e appena 12 bici, lo 0,32%; Via riva di Ponente 8800 auto e appena 27 bici, lo 0,31%. “Sì, le bici kamikaze, che transitano in condizioni di grave rischio, sono poche. Ma il dato non riguarda la Città, riguarda le strade di scorrimento”.

Vargiu conclude. “Fuori di polemica appare certamente necessario che il Comune ripeta il sondaggio sulle abitudini di spostamento, magari col supporto dell’Università, o della stessa Sintagma, aggiornando le necessarie valutazioni. E magari aggiorni anche il vecchio Pums, e dia notizia degli interventi dedicati al riammagliamento e alla sicurezza di questa rete ciclabile spezzatino”.

