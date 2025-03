Cagliari, il caso Rizzi finisce in Consiglio comunale | Sorrentino: “Stiamo attenti”

L’attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi, non vuole fermarsi e conferma la sua presenza a Cagliari il 29 marzo. Rizzi da diversi giorni è bersaglio di insulti e minacce sul web dopo aver criticato aspramente l’uso di carcasse di pecore e di un cammello al Carnevale di Ovodda, con alcune minacce che hanno portato la Questura ad innalzare l’allerta per la sua visita nel capoluogo.

A chiedere però l’attenzione anche della politica e della Giunta comunale è stato il consigliere di Avs Corrado Sorrentino, che da Palazzo Bacaredda lancia l’allarme.

“Sono stati giorni duri sull’argomento della tutela degli animali” ha fatto presente Sorrentino. “Il 29 marzo ci sarà una manifestazione autorizzata dalla Questura con il promotore Enrico Rizzi, il quale sta ricevendo molteplici minacce di morte. E tra queste minacce di morte gli viene detto “verremo a Cagliari e ti faremo lo scalpo”. Quindi dovremmo stare attenti a questa situazione, perché Rizzi muove un sacco di gente e se è vero che in città arriveranno quelli che lo stanno minacciando potrebbe essere un problema per l’incolumità sia di Rizzi che dei cittadini“.

E sui social è lo stesso Rizzi a ringraziare Sorrentino per l’attenzione dimostrata. “Non mollo, non arretro. Non faccio un passo indietro”.

