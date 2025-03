Gutturu Mannu, raduno abusivo campeggiatori: pioggia di multe

Pioggia di multe per i camperisti che hanno partecipato al “Radunazzo“, così lo avevano chiamato sui social, al parco regionale di Gutturu Mannu. Si è trattato infatti di un raduno illecito svoltosi in un’area in cui non era possibile stazionare.

La Guardia Forestale infatti ha disposto 40 sanzioni per circa 20 campeggiatori che dovranno pagare complessivamente circa 4 mila euro.

I fatti risalgono al periodo tra il 31 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025. Diversi camperisti infatti si erano adoperati per realizzare l’incontro con diversi colleghi provenienti da tutta l’isola e anche dalla penisola.

Tuttavia, sono stati scoperti dalla Forestale che ha spiegato come avessero occupato un’area: “non attrezzata e non destinata alla sosta di tali mezzi trasformandola in un campeggio abusivo protrattosi almeno fino al 2 gennaio”.

A ciò si è aggiunto l’impatto ambientale causato dai parcheggi dei veicoli: “Inoltre, i veicoli sono stati parcheggiati al di fuori della viabilità forestale consentita, arrecando un impatto diretto sull’area protetta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it