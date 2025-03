L'esterno difensivo rossoblù non sarà a disposizione per il match contro la Roma dell'ex Ranieri che si disputerà domenica allo stadio Olimpico

Cagliari, altra tegola per Nicola: si ferma anche Zappa

Piove sul bagnato in casa Cagliari in vista della gara di domenica, ore 16:00, allo stadio Olimpico contro la Roma del grande ex Claudio Ranieri.

Giungono brutte notizie per il tecnico rossoblù Davide Nicola che oltre a Zito Luvumbo e Florinel Coman, fermi per infortunio, dovrà rinunciare anche a Gabriele Zappa fermatosi in allenamento a causa di una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra che gli impedirà di essere presente nel match della capitale.

La speranza del Cagliari è quella di recuperare Zappa durante la sosta per riaverlo a disposizione nel match casalingo contro il Monza del 30 marzo, ma i tempi di recupero restano da valutare.

