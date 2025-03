Finanziaria, Piga: “Da mesi la maggioranza paralizza la Regione”

"Il caso decadenza e i litigi in maggioranza stanno paralizzando la Regione in modo imbarazzante", dichiara il vice capogruppo di Fratelli d'Italia

Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale e commissario nella commissione bilancio, ha parlato della questione finanziaria.

“Dopo mesi di ritardo ci attendevamo una finanziaria politica con interventi strategici per le dinamiche sociali ed economiche dell’isola, invece la maggioranza ha paralizzato per mesi la Regione per una finanziaria di ordinaria amministrazione”, dichiara Piga.

“A dicembre, ma anche a gennaio e febbraio, visto le evidenti difficoltà in maggioranza, per velocizzare i lavori di approvazione della manovra 2025, l’opposizione aveva proposto di approvare in tempi celeri una finanziaria tecnica che potesse dare certezze a famiglie, imprese e comuni e scongiurare un prolungato esercizio provvisorio tuttavia la risposta della maggioranza è sempre stata “no grazie, vogliamo approvare una finanziaria politica”, pertanto ci attendevamo una finanziaria politica anziché di un bilancio annuale che nei fatti è una finanziaria tecnica, un mero elenco di spesa privo di interventi che possano caratterizzare politicamente la Giunta Todde”.

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia ha concluso: “Il caso decadenza e i litigi in maggioranza stanno paralizzando la Regione in modo imbarazzante, una Regione senza bilancio annuale e con un esercizio provvisorio ormai sino ad aprile come non accadeva dal 2013 tutto questo era evitabile, c’era tutto il tempo per approvare la manovra in tempi accettabili, ma il campo largo ha preferito complicare anche le cose facili, inserendo persino norme intruse con la solita condotta pressappochista“.

