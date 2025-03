Possibili temporali a Cagliari: ecco le precauzioni da seguire

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza meteorologica: così il Comune di Cagliari ha reso note le cautele, in particolare per Pirri

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza meteorologica. In particolare, nell’area di Cagliari saranno possibili precipitazioni sparse nella giornata di venerdì 14 marzo. Anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati.

L’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza. Specifico riguardo per la Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha infatti emesso un avviso contenente le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi per la pubblica incolumità e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Pertanto, nelle vie di seguito elencate è opportuno evitare di parcheggiare:

– Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

– Italia;

– Dolianova;

– Sinnai;

– Settimo;

– Mara;

– Donori;

– Santorre Di Santarosa;

– Confalonieri;

– Ampere

Le automobili parcheggiate in queste aree possono essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

