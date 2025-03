Nord Sardegna, il vento fa paura: alberi caduti e tendone ribaltato

Timori in particolare a Trinità d'Agultu dove una tensostruttura montata in occasione del Carnevale si è ribaltata. Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta

Ancora danni causati dal forte vento in Sardegna. Come riferito dai Vigili del fuoco del comando di Sassari, diverse squadre sono intervenute per porre rimedio ai problemi creati dalle condizioni meteorologiche avverse del Nord Sardegna.

In Gallura e ad Alghero infatti è stata segnalata la caduta di alberi, il parziale distacco di calcinacci e tegole dai tetti, nonché il cedimento di tendaggi.

Ancora più gravi i danni emersi a Trinità d’Agultu dove una tensostruttura adibita ai festeggiamenti del carnevale appena trascorso si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta la squadra di Tempio intorno alle 7 di questa mattina. Non si segnalano danni a terzi.

