Cagliari, a giugno si torna negli USA per il “The Soccer Tournament”

Il Cagliari annuncia la sua partecipazione per il secondo anno consecutivo al The Soccer Tournament (TST), prestigiosa competizione di calcio a 7 che si svolgerà a Cary, in North Carolina, USA dal 4 al 9 giugno. Dopo l’esperienza dello scorso anno insieme al Como 1907, il Club prenderà parte a questa edizione con una propria squadra, guidata dal mister della Primavera Fabio Pisacane, composta da giocatori della prima squadra e giocatori dell’U20.

“Siamo orgogliosi di partecipare per il secondo anno consecutivo al TST, un evento che rappresenta una grande opportunità per tutti noi. Significa metterci alla prova in un contesto nuovo e di alto livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche organizzativo e in termini di opportunità a 360 gradi per il nostro brand”, dichiara il Direttore Generale del club rossoblù Stefano Melis.

Questa partecipazione conferma la volontà di misurarsi su scenari internazionali e di rafforzare ulteriormente il proprio brand oltre i confini nazionali. Si inserisce, inoltre, nel percorso di internazionalizzazione del Club, un progetto strategico che mira a far conoscere sempre di più il Cagliari Calcio e la Sardegna nel panorama sportivo mondiale, rafforzando i legami con i tifosi presenti in ogni parte del mondo e promuovendo l’eccellenza della nostra terra.