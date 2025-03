Villasimius, ruba in un supermercato e tenta la fuga: arrestato un 41enne

I Carabinieri di Villasimius hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, sorpreso mentre commetteva un furto aggravato ai danni di un supermercato.

L’intervento dei militari è stato immediato, dopo una segnalazione al 112 che indicava un furto in corso all’interno di un punto vendita situato in via Raffaello. L’uomo, dopo aver sottratto diversi prodotti dagli scaffali, ha tentato la fuga nelle strade adiacenti, ma è stato prontamente rintracciato e bloccato dai Carabinieri. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

L’arrestato, con precedenti specifici, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina.

