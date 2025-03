Oristano, terremoto politico: 15 indagati per voto di scambio

Un’inchiesta della Digos di Oristano, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un presunto sistema di voto di scambio in occasione delle elezioni regionali del febbraio 2024. Sono 15 le persone indagate per violazione della normativa elettorale, tra cui una donna originaria di Sassari, considerata la mente dell’operazione.

Secondo le indagini, l’indagata avrebbe orchestrato un meccanismo illecito per ottenere voti a favore di un candidato della circoscrizione oristanese, il cui nome al momento non è stato reso noto. Il metodo era semplice ma efficace: la donna avrebbe contattato disoccupati e persone in difficoltà economica, promettendo loro posti di lavoro e altri benefici in cambio del voto.

Le indagini della Procura hanno ricostruito la struttura della rete di collaboratori distribuiti sul territorio oristanese, che avrebbero consapevolmente contribuito alla realizzazione del piano, facilitando e consolidando il sistema di acquisizione illecita di voti.

A tutti i 15 indagati è stata contestata, in concorso tra loro, la violazione dell’articolo 96 del Testo Unico delle Leggi Elettorali, che punisce chi promette vantaggi economici o lavorativi in cambio di preferenze elettorali. L’inchiesta potrebbe avere ulteriori sviluppi.

