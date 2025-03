Oltre 400 persone presenti in piazza del Carmine a Cagliari per chiedere una Europa più forte e unita: presenti cartelli con la scritta “Ripudia la guerra”

Folla a Cagliari per l’Europa, Zedda: “Assicuriamo futuro di pace”

Oltre 400 persone presenti in piazza del Carmine a Cagliari per chiedere una Europa più forte e unita con l’iniziativa “Una piazza per l’Europa” lanciata dal giornalista Michele Serra.

Tante le bandiere dell’Unione Europea ma anche cartelli con su scritto “Ripudia la guerra”. Presenti esponenti del Partito Democratico, Avs e Progressisti a sostegno di una Europa finalmente protagonista nello scacchiere geopolitico mondiale.

Anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha partecipato alla manifestazione per l’Europa in piazza del Carmine.

“Quando Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto di Ventotene, l’Europa era devastata dal nazifascismo. Loro si trovavano al confine, privati della libertà, e scrissero per l’Europa unita. Anche oggi questo intento deve essere il nostro obiettivo, oggi più che mai la libertà e il benessere devono essere garantite, con uno sguardo scrupoloso e attento alle nuove generazioni. Solo migliorando le condizioni di vita delle persone possiamo assicurare un futuro di pace”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it