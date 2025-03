Marco Carta racconta il suo amore per Luca: “Per me è un raggio di sole”

Marco Carta racconta il suo amore per Luca: “Per me è un...

Dopo l’esperienza al San Marino Song Contest, il cantante cagliaritano Marco Carta si è raccontato ai microfoni di “Verissimo“, programma di Silvia Toffanin.

Tanti i temi toccati tra cui il complicato rapporto con il padre, il periodo complicato dopo le accuse di furto alla Rinascente, ma soprattutto il suo amore per Luca.

“Per me è un raggio di sole – ha affermato il cantante – Sono molto felice e pieno di nuova linfa”. Archiviata dunque la storia con Sirio, nonostante i due fossero ad un passo dallo sposarsi: “Volevamo sposarci, ma poi alcune cose ci sono sfuggite di mano e così quella storia è finita“.

Insomma, davvero spiragli di luce dopo il buio delle accuse subite nel 2019: “Le persone – ricorda – erano un po’ disorientate, la stampa faceva tanta confusione dopo la notizia dell’assoluzione. Quello è stato un momento in cui mi sono sentito solo, giudicato, la mia voce non riusciva a coprire tutte le voci che la massa emetteva, le prime settimane non uscivo di casa, avevo il terrore di cosa sarebbe passato”.

