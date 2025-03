Zortea: “Speravo nella Nazionale, ma il Cagliari è più importante”

"La maglia azzurra è un mio obiettivo, ci speravo, ma non sono triste o avvilito per la mancata convocazione", dichiara l'esterno del Cagliari

Nadir Zortea, esterno del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta allo stadio Olimpico contro la Roma arrivata grazie ad un gol di Dovbyk al minuto 62′ che ha regalato l’intera posta in palio ai giallorossi.

“Avevamo preparato la partita nel modo giusto, sapevamo che la Roma sarebbe un po’ calata alla distanza, all’inizio abbiamo sofferto un po’, poi siamo venuti fuori. Ho sbagliato l’occasione in chiusura di prima frazione e mi dispiace, ma capita, ho cercato di lasciarla subito alle spalle per non esserne influenzato nella ripresa”, dichiara Zortea.

Infine un passaggio sul sogno della maglia azzurra: “È un mio obiettivo, ci speravo, ma non sono triste o avvilito per la mancata convocazione. Per me la cosa più importante è il Cagliari, il resto viene dopo, lavoro per ottenere il massimo e se farò bene arriverà anche l’azzurro”.

