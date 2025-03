Todde: “Comunali e referendum al voto l’8 e il 9 giugno”

La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza in Consiglio regionale per mettere a punto gli ultimi dettagli della manovra Finanziaria ha annunciato che si andrà ad elezioni comunali (cinque comuni isolani, con Nuoro l’unico sopra i 15.000 abitanti, gli altri sono Cardedu, Goni, Oniferi e Soleminis) in concomitanza con il referendum l’8 e 9 giugno prossimi.

“Vogliamo che la data delle elezioni coincida con quella dei referendum“, dichiara la governatrice Todde.

La data, non ancora ufficiale, sarà stabilita definitivamente in una delibera che passerà in giunta mercoledì 19.

