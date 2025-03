Cagliari, impazzano le recensioni fake: danni a bar e ristoranti

L’importanza delle recensioni online nella scelta di birrerie, bar e ristoranti è in costante crescita, con una stima del 70% dei clienti che si affida a queste valutazioni. Tuttavia, un numero significativo di recensioni risulta essere fasullo, sia positive, acquistate per migliorare la reputazione, sia negative, utilizzate per danneggiare i concorrenti. Fipe Confcommercio Sud Sardegna lancia un allarme, definendo questo fenomeno una minaccia per il 90% dei locali cagliaritani, con un’incidenza sulle prenotazioni che può raggiungere il 30%.

“Non dovrebbero mai essere uno strumento per manipolare il giudizio pubblico, ma un mezzo per offrire un’esperienza autentica ai consumatori – avverte Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna – chiediamo un intervento deciso per contrastare questo fenomeno e garantire un ambiente online più sicuro e trasparente per tutti: è essenziale che le piattaforme digitali intensifichino i controlli per individuare e sanzionare chi manipola le recensioni, mentre le imprese e i consumatori devono essere consapevoli di queste pratiche ingannevoli”.

Secondo il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, “la battaglia contro le recensioni fake è una battaglia per la correttezza e la trasparenza del mercato. Continueremo a lavorare per tutelare le imprese locali e promuovere un commercio sano e responsabile”. Una semplice ricerca su Google con la parola chiave “compra recensioni” rivela una vasta gamma di siti che offrono recensioni false di ogni tipo.

“Questa pratica – spiega Frongia – oltre a violare i principi di correttezza e trasparenza, rappresenta un vero e proprio reato penale di diffamazione“.

