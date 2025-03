Vertice Finanziaria, Todde: “Piena sintonia con Commissione”

La manovra ora dovrebbe approdare in Aula nella prima settimana di Aprile. "Si tratta di una manovra politica che deve dare segnali importanti" ha affermato la presidente

Questa mattina in Consiglio Regionale si è svolto il vertice di maggioranza sulla manovra finanziaria. Presenti la presidente della Regione Alessandra Todde, Piero Comandini, l’assessore al bilancio Giuseppe Meloni, il presidente della III Commissione Solinas e i capigruppo della maggioranza.

L’incontro è stato l’opportunità per fare il punto della situazione su eventuali modifiche alla manovra da circa 10 miliardi di euro.

“Si tratta di una manovra politica che deve dare segnali importanti – ha affermato la presidente Todde – in particolare sul fronte delle politiche sociali, del sostegno agli Enti locali e alle categorie in difficoltà. Abbiamo concordato metodo e priorità per garantire interventi concreti”.

La manovra ora dovrebbe approdare in Aula nella prima settimana di aprile: “I tempi sono stati condivisi con la Commissione e su questo punto c’è piena sintonia: lavoriamo per un’approvazione nei tempi giusti, con l’obiettivo di dare alla Sardegna una programmazione finanziaria solida ed efficace”, ha aggiunto Todde.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it