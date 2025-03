Finanziaria, prosegue vertice maggioranza: “Fatti passi avanti”

E’ proseguito oggi il vertice della maggioranza sulla manovra finanziaria. Presenti, come ieri, la governatrice Alessandra Todde, con l’assessore del Bilancio Giuseppe Meloni e insieme al presidente del Consiglio, Piero Comandini, e ai capigruppo di maggioranza.

Tanti i temi affrontanti, a partire dai fondi dei comuni, ma per il momento si attendono le audizioni per capire le richieste dei portatori di interesse che si svolgeranno mercoledì e giovedì.

“Sono stati due giorni molto importanti nei quali si sono fatti passi avanti rispetto a tutte le questioni messe in campo dai consiglieri e dai gruppi” ha sottolineato l’assessore Meloni al termine della riunione.

“Saranno significative le audizioni dei prossimi giorni nelle commissioni, perché ne terremo conto quando dovremo assumere le decisioni finali, per gli emendamenti sia in commissione che in Aula”.

“Visti i tagli che sono stati fatti dal governo nazionale – ha affermato Maria Laura Orrù (Avs) – è fondamentale venire incontro ai Comuni in maniera tale che non debbano tagliare i servizi ed è fondamentale dare risposta alle università, alla realtà dei medici di medicina generale per dare una risposta ai territori più periferici”.

“Le risorse sono da trovare nelle pieghe del bilancio perché – ribadisce la consigliera – sono esigenze importanti della nostra regione”.

