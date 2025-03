Welfare, la Sardegna è la migliore tra le regioni del sud Italia

L'isola conferma la posizione del 2023, ma non mancano i problemi: è la seconda regione in Italia per tasso di dispersione scolastica

La Sardegna è la migliore delle Regioni del sud Italia per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. L’isola conferma la posizione del 2023 secondo una classifica del Welfare Italia Index 2024 del Gruppo Unipol e The European House – Ambrosetti.

La classifica tiene conto di una serie di fattori che concorrono a rendere più o meno virtuosa una regione. La Sardegna si distingue particolarmente per la spesa pubblica regionale per le politiche del lavoro, posti negli asili nido e spesa pubblica per istruzione formazione.

Non va per niente bene invece nel settore della dispersione scolastica: l’Isola si piazza al secondo posto con il 17,3% (media nazionale del 10,5%). Numeri negativi anche per tasso di part-time femminile e per tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nella sanità, la Sardegna si conferma al sesto posto per spesa pubblica pro-capite (2.413 euro contro una media italiana di 2.329 euro).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it