Nonostante le ultime sconfitte, i rossoblù hanno grosse chance di salvarsi: non fanno parte di una pattuglia di pericolanti che comprende Empoli, Parma e altre due squadre

Serie A, i bookmakers puntano sul Cagliari per la salvezza

A nove giornate dalla fine del campionato di Serie A, c’è molta attesa per comprendere chi vincerà lo scudetto ma anche chi si salverà. Fari puntati sul Cagliari, che per Superscommesse.it sarebbe una delle favorite alla permanenza nella massima serie.

Secondo il confronto delle quote sulle retrocessioni in Serie A di Superscommesse.it, risultano Venezia ed Empoli i due club più vicini al declassamento nel campionato cadetto, come testimonia d’altronde la loro situazione di classifica.

Senza quotazione il Monza, considerato dunque ormai spacciato. Insieme ai brianzoli, ai lagunari e ai toscani, rischiano grosso anche Parma e Lecce.

Cagliari, Verona e soprattutto Como, rispetto alle dirette rivali, hanno invece decisamente più chance di salvarsi.

