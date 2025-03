Sassari, maniaco in strada: genitali esposti davanti a un parco | La denuncia

Una donna ha denunciato sui social l'azione ripugnante di un maniaco in via De Carolis a Sassari, con tanto di video che testimonia lo spiacevole incontro

“Teneva il suo pene in mano e vagava nel parco giochi dei bambini”. Questa la denuncia sui social di Stefania Mollica, che ieri sera intorno alle 19 si è imbattuta in un maniaco in via De Carolis a Sassari.

“Ha tentato di seguirmi – scrive sui social la donna – ma grazie al cane che lo ha puntato ringhiando, e vedendo che gli stavo facendo un video si è girato di spalle e si è allontanato, per poi seguirmi di nuovo come ho continuato a camminare per allontanarmi”.

“Sono entrata al parco per avvertire altre persone ed ha continuato a seguirmi guardando i miei spostamenti da una ventina di metri di distanza”.

Poi la descrizione: “Altezza più o meno 1.80, carnagione chiara, giubbotto e pantaloni marroni e scarpe scure con suola bianca, cappuccio grigio in testa. Spero che lo prendano e gli facciano passare la voglia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it