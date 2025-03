Businco infilza Zedda: “Ma davvero crede alla mobilità a Cagliari?”

Businco tira in ballo anche "le farneticazioni in tema di circolazione di docenti universitari, evidentemente malformati, che hanno scambiato Cagliari per Siurgus Donigala"

La mobilità sostenibile a Cagliari sarebbe in grande difficoltà. Lo denuncia sui social l’ex assessore Ettore Businco rivolgendosi direttamente al sindaco Massimo Zedda.

“Ma davvero Massimo Zedda pensa che a Cagliari si sia lavorato per realizzare una Mobilità Sostenibile? Si guardi intorno e giudichi. Strade un tempo larghe con circolazione fluida oggi sono ridotte a cunicoli pericolosi. Viale Trieste, via Liguria, giusto per citarne qualcuna. Strade in cui soffre non solo il trasporto privato, ma anche quello pubblico e i mezzi di pronto intervento“.

Businco punta il dito sia sull’attuale sindaco che sul precedente (Paolo Truzzu), tirando in ballo “le farneticazioni in tema di circolazione di docenti universitari, evidentemente malformati, che hanno scambiato Cagliari per Siurgus Donigala”.

Professori universitari definiti campioni mondiali di fallimenti, che con il disegno delle piste ciclabili a Cagliari avrebbero anche diminuito gli appassionati di ciclismo in città.

“Mobilità lenta, strade ristrette, guerra al trasporto privato con eliminazione di parcheggi, dossi realizzati a sentimento, uno diverso dall’altro. Ma il paradosso è che con questa politica stupida si è peggiorata anche la mobilità alternativa. Cioè le biciclette. Da quando si è deciso di investire in piste ciclabili, sparpagliandole a casaccio, i ciclisti a Cagliari sono addirittura diminuiti”.

Quindi ecco la ricetta per una mobilità sostenibile in città, secondo Businco.

“Per realizzare una mobilità sostenibile bisogna ripristinare i parcheggi e non diminuirli, magari aumentarli, creare dei percorsi sicuri per la ciclabilità, protetti non da auto in sosta o da cordoli in cemento, in zone dove il ciclista non entra in competizione con l’automobile e infine allargare le strade”.

