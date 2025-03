Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, un solo punto conquistato e la terza piazza persa in favore del Pescara: il tecnico Alfonso Greco non presenterà la partita col Rimini

Crisi Torres in Serie C: la società annuncia il silenzio stampa

La Torres in silenzio stampa: è questa la decisione presa dalla società sassarese in seguito alla crisi di risultati che ha colpito la squadra nelle ultime giornate. Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, un solo punto conquistato e la terza piazza persa in favore del Pescara.

Pertanto il tecnico Alfonso Greco non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita in vista dello scontro di sabato contro il Rimini. Una gara, quella al Vanni Sanna, che dovrà dare un sterzata al campionato della Torres in vista dei playoff.

