Aeroitalia, aumento voli dalla Sardegna: più tratte per Roma e Milano

Il periodo estivo si avvicina e per questo motivo Aeroitalia a partire dal 30 marzo si prepara ad aumentare i voli giornalieri in continuità territoriale da Cagliari e Olbia per Roma e Milano.

Lo ha annunciato la stessa azienda attraverso una nota in cui spiega che da Cagliari i voli per Fiumicino saliranno a dieci frequenze giornaliere, contro le sette attualmente previste. Per quanto riguarda Milano invece, si passerà da 5 a 7 voli giornalieri.

Aumenti anche per quanto riguarda i voli in partenza da Olbia: si passa da quattro a sei per Linate e da tre a cinque per Fiumicino.

“Aeroitalia sta collaborando attivamente con la Regione Sardegna per migliorare la mobilità dei sardi. Abbiamo deciso, inoltre, di aumentare ulteriormente le frequenze richieste per confermare il nostro impegno con i passeggeri che usufruiscono della continuità territoriale, favorire il turismo e le economie locali” ha dichiarato Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia.

