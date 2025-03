Cala Fighera, in corso il recupero del corpo di Durzu

È stato ritrovato questa mattina nelle acque di Cala Fighera il corpo di Paolo Durzu, il 33enne scomparso due giorni fa insieme alla fidanzata Manola Mascia, 29 anni.

Le ricerche del giovane erano scattate immediatamente dopo il rinvenimento dei suoi documenti tra gli scogli, proprio nel punto in cui la ragazza era precipitata.

Questa mattina i Vigili del fuoco e la Guardia Costiera hanno lavorato sulla scogliera per le ricerche a terra e il corpo è stato individuato tra le rocce. Complesse le operazioni di recupero, poiché il corpo si trova incastrato tra le rocce in una zona di difficilissimo accesso. Adesso saranno gli accertamenti medico-legali a confermare l’identità della vittima e le cause della morte.

L’ipotesi più accreditata resta quella di una caduta accidentale, ma gli inquirenti proseguiranno le indagini per ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla morte della coppia.

*Notizia in aggiornamento*

