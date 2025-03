Paolo e Manola, un amore finito in tragedia: c’è ancora tanto da chiarire

Paolo e Manola, un amore finito in tragedia: c’è ancora tanto da...

Un dramma ancora tutto da capire quello che ha strappato alla vita Paolo Durzu, 33 anni, e la fidanzata Manola Mascia, 29 anni. I due sono precipitati dal promontorio di Cala Fighera in circostanze poco chiare e saranno solo le indagini approfondite a fare luce sulla vicenda.

Da martedì, giorno del ritrovamento del corpo di Manola, ipotesi e sospetti si sono susseguiti, mentre di Paolo non c’era traccia. Il fantasma del femminicidio, purtroppo, si è fatto strada, colpendo come una lama Antonella Contu e Antonio Durzu, genitori del ragazzo che per due giorni hanno sperato di poter ritrovare vivo il proprio figlio.

“Si volevano bene, non litigavano, andavano d’accordissimo” giura il padre Antonio a Pomeriggio 5. “Era come una figlia” ha detto Antonella. Eppure la mamma di Manola tempo prima aveva scritto un post sui social che raccontava un’altra realtà: “Paolo ha sequestrato mia figlia, chi ha notizie mi contatti“.

Una vicenda che aveva portato la Polizia in casa Durzu e che aveva acceso delle frizioni tra le due famiglie. Ora l’epilogo tragico di un amore finito male, che sulla scogliera di Cala Fighera lascia ancora tanti interrogativi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it