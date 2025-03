Sardegna, Lai denuncia: “Mazzata economica su efficientamento energetico”

Il parlamentare Silvio Lai, attraverso una nota, ha comunicato di aver avviato un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’ambiente, che ha inserito la Sardegna tra le regioni più sviluppate.

Un fatto che porterebbe l’isola ad avere il 20% delle risorse per l’efficientamento energetico, piuttosto che l‘80%.

“Dopo la scivolata sulla storia d’Italia, con il manifesto di Ventotene adesso il governo Meloni frana anche sulla geografia e sulla economia. Deve essere successo durante la notte – ironizza Lai – la Sardegna con la Lombardia e la Baviera secondo il Mase rientra nelle regioni europee più sviluppate e non ce ne eravamo accorti”.

“Questo almeno per il bando sull’efficientamento energetico dei comuni emanato dal Mase che suddivide il bando da 236 milioni dedicando l’80% delle risorse per le regioni meno sviluppate e il 20% delle risorse alle regioni più sviluppate”.

Una bella notizia, se non si trattasse di un errore, spiega, o addirittura: “una scelta maligna dato che non si capiscono le ragioni e i criteri. Per questo lo abbiamo chiesto depositando una interrogazione al ministro dell’ambiente”. L’obiettivo è quello di chiedere al Mase quali siano stati i criteri utilizzati per questa classificazione.

“Non si tratta solo una questione nominale – conclude Lai – se la Sardegna (in compagnia con Molise ed Abruzzo) fosse tra le regioni meno sviluppate a cui è attribuito l’80% del budget complessivo potrebbe partecipare con il 8% degli abitanti su 190 milioni di euro, oppure con il 4% degli abitanti sui restanti 46 milioni per le regioni più sviluppate. In sintesi si passerebbe da 18 milioni potenziali per i comuni sardi a poco più di 2 milioni di euro che si esaurirebbero rapidamente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it