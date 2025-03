Anche il Vaticano condanna Becciu: dovrà risarcire i suoi accusatori

Confermata una vecchia sentenza del tribunale di Como. L'entourage del Cardinale però sostiene che l'ingiunzione di pagamento non sia ancora arrivata

Piove sul bagnato per il Cardinale Angelo Becciu, che è stato condannato a pagare circa 40mila euro al monsignor Alberto Perlasca e alla signora Genoveffa Ciferri, come stabilito da una vecchia sentenza del tribunale di Como.

Lo ha ribadito la corte d’appello del tribunale vaticano, che ha reso noto la possibilità che vengano aggiunte ulteriori more.

Secondo la sentenza, Becciu abusò dello strumento processuale nella causa intentata contro i due per danno non patrimoniale da reato. Istanza che è stata poi rigettata dai giudici.

D’altra parte, l’entourage del cardinale ha fatto sapere che l‘ingiunzione di pagamento non sia ancora arrivata e che per altro i suoi conti siano ancora bloccati. Restano però le decisioni rese note non solo più dalla giustizia italiana ma anche da quella vaticana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it