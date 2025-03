Olbia, 42 chili di cocaina nascosti nel camion: in arresto due autotrasportatori

Colpo al narcotraffico in Sardegna. I Carabinieri hanno arrestato due autotrasportatori del Nuorese al porto Isola Bianca di Olbia, trovati in possesso di un ingente quantitativo di cocaina.

Secondo le contestazioni della Procura di Tempio Pausania, i due uomini trasportavano a bordo del loro camion 42 chili di cocaina, suddivisi in 37 panetti da oltre un chilogrammo ciascuno e sigillati con nastro adesivo. Il carico di droga era stato nascosto in un’intercapedine della carrozzeria del mezzo, ma il fiuto infallibile dell’unità cinofila della Guardia di Finanza ha permesso di individuarlo durante i controlli di routine al porto.

I due autotrasportatori sono stati fermati e condotti in caserma in stato di arresto, mentre le indagini proseguono per individuare i destinatari della partita di stupefacenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it