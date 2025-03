Sant’Antioco, tenta di forzare la porta del panificio: 30enne in arresto

L'uomo è stato colto mentre cercava di forzare l’ingresso di un panificio situato in via Regina Margherita, danneggiandone vistosamente la porta d’ingresso

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno tratto in arresto un 30enne disoccupato di Sant’Antioco, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di forzare l’ingresso di un panificio situato in via Regina Margherita, danneggiandone vistosamente la porta d’ingresso nel tentativo di introdursi all’interno per commettere il furto.

L’arresto è il risultato di una serie di controlli straordinari organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Carbonia a seguito di un preoccupante incremento dei furti ai danni di esercizi commerciali locali. Nelle settimane precedenti, numerosi commercianti avevano denunciato episodi di effrazione e sottrazione di merce e denaro, eventi che avevano generato preoccupazione tra i titolari delle attività della cittadina.

In risposta a tali segnalazioni, i Carabinieri hanno pianificato e messo in atto un articolato servizio di controllo del territorio, intensificando la vigilanza notturna nelle aree maggiormente colpite dai furti. Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile, affiancate dai militari della Stazione di Sant’Antioco, hanno presidiato i punti più sensibili con una serie di posti di controllo mobili e frequenti passaggi davanti agli esercizi commerciali a rischio.

Il successo dell’operazione è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della popolazione, sensibilizzata dai Carabinieri a segnalare prontamente movimenti sospetti e attività anomale. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri operanti, che proseguono le attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza della comunità.