Ovodda, il cammello Rodolfo è una star: passeggia in centro e saluta i bimbi

Le polemiche per il Carnevale di Ovodda? Acqua passata per Michele Ladu e il suo cammello Rodolfo, star di Ovodda. Ieri la strana coppia ha passeggiato per le vie del paese, come testimoniato dai social dell’allevatore bersaglio degli animalisti, raccogliendo l’affetto della comunità che ormai ha eletto il simpatico mammifero a mascotte.

Camminata fiera, con i suoi zoccoloni a calpestare il ciottolato del centro. E poi l’incontro amichevole con un asinello, la visita al bar e il saluto a un gruppetto di bambini che giocavano a pallone in piazza. Insomma, le polemiche sul web restano, ma a Ovodda il cammello Rodolfo si gode l’abbraccio del paese che l’ha adottato.

