Cagliari, pioggia di controlli nel weekend: fermate oltre 200 persone

Operazioni che hanno riguardato gran parte dell'area metropolitana. Fermato anche un uomo per possesso di arma bianca

Oltre 200 persone e circa 164 veicoli sono stati oggetto dei controlli serrati da parte dei Carabinieri nel weekend a Cagliari e nel Sud Sardegna. Operazioni frutto di un sistema di prevenzione e contrasto legate alla guida in stato di ebrezza e al possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno riguardato diversi comuni dell’area metropolitana e alcune persone sono state denunciate per guida in stato d’ebrezza o per essersi rifiutate di sottoporsi ai test previsti.

Particolare attenzione a Serrenti dove un uomo residente a Cagliari è risultato positivo al all’alcol test con valori ben sopra la norma. All’uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Anche a Quartu una persona è stata sorpresa con un tasso alcolemico sopra i limiti consentiti.

A Villacidro e Decimomannu invece due individui hanno rifiutato di sottoporsi al test etilometrico. L’uomo di Villacidro era stato anche coinvolto in un incidente stradale.

Segnalate due persone per possesso di armi bianche, un giovane residente a Cagliari trovato in possesso di un coltello, e di stupefacenti, un ragazzo originario della Tunisia ma residente a Villasor.

