Cagliari, premiate in Consiglio le campionesse dell’Amsicora Hockey

Le campionesse d’Italia Indoor-Elite dell’Amsicora hockey sono state ricevute e premiate in Consiglio comunale a Cagliari. Ad accoglierle il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, l’assessore allo sport Giuseppe Macciotta e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci.

“Campionesse in campo, ed è risaputo, ma soprattutto fuori: non scontato, questo, e vale ancora di più perché è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È un orgoglio il fatto che portiate in alto il nome della città anche in questa direzione”.

Così il sindaco Zedda ha celebrato lo scudetto conquistato nelle scorse settimane dalle ragazze.

“Un successo che è solo l’ultimo di una lunga serie e che vale ancora di più se consideriamo che mettere insieme lo studio o il lavoro con l’impegno sportivo è ancora più complicato. Senza dimenticare il ruolo sociale dello sport e della vita di squadra”.

Nel corso dell’incontro in Aula consiliare, un riconoscimento e un applauso particolare anche a Giaime Carta, capitano dell’Amsicora, votato nella scorsa stagione come miglior giocatore della serie A Élite maschile della scorsa stagione da allenatori, arbitri e delegati tecnici.

