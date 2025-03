Rete clamorosa del centrocampista rossoblù ieri con la nazionale Under 21 a Cittadella contro la Danimarca

Cagliari, eurogol di Prati in Under 21: destro al volo dalla distanza

Un gol stratosferico dai 25 metri. Matteo Prati delizia tutti con la nazionale Under 21 che ieri ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca in amichevole a Cittadella. Gli scandinavi sono passati in vantaggio con Jensen al 21′, poi è stato il centrocampista del Cagliari a pareggiare i conti al 37′.

Cross di Esposito dalla sinistra, stacco di testa di un difensore danese ad allontanare e palla che con una parabola arriva a Prati. Il giovane rossoblù si coordina e senza far rimbalzare il pallone si inventa un destro al volo che termina in rete.

“Ho visto la palla arrivare e mi sono detto: perché non provarci? Peccato per il pareggio, meritavamo di vincere” ha detto Prati a Rai Sport dopo la gara.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it