Due incidenti distinti hanno intasato due arterie del traffico cagliaritano, causando notevoli rallentamenti in mattinata

Cagliari, traffico in tilt per un doppio incidente

Mattinata difficile per gli automobilisti a Cagliari, a causa di due incidenti che hanno causato forti rallentamenti in uscita dal capoluogo.

Un primo tamponamento sulla 131 diramazione ha provocato una coda ininterrotta dalla rotatoria dell’ospedale Brotzu fino a Sestu. Poco dopo, un secondo incidente ha bloccato il traffico sull’asse mediano, punto critico di questi ultimi giorni in cui si sono susseguiti gli incidenti, con veicoli incolonnati dallo svincolo di via Cadello per un lungo tratto della strada.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare il normale flusso del traffico.

