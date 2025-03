Tragedia Cala Fighera, mercoledì i funerali di Paolo Durzu

Non ancora stabilita la data dei funerali di Manola Mascia, , ma è probabile che si svolgano sempre mercoledì nel quartiere cagliaritano di San Michele

I funerali di Paolo Durzu, il trentatreenne deceduto insieme alla fidanzata dopo essere caduti dalla scogliera di Cala Fighera a Cagliari, si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Quartu Sant’Elena. Non è stata ancora stabilita la data delle esequie della ragazza, Manola Mascia, di 29 anni, ma è probabile che si svolgano sempre mercoledì nel quartiere cagliaritano di San Michele, dove risiedeva.

Questa mattina le salme sono state restituite alle rispettive famiglie. Il medico legale, Roberto Demontis, ha completato sabato scorso gli accertamenti autoptici, confermando quanto emerso dalla prima ispezione esterna dei corpi: le lesioni che hanno causato la morte sono risultate compatibili con una caduta dalla parete rocciosa. Si attendono ora i risultati degli esami tossicologici e istologici.

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Cagliari, coordinati da Davide Carboni, si preparano ad analizzare il telefono cellulare di Durzu, recuperato nella borsa vicino al corpo della fidanzata, dal quale potrebbero emergere elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della coppia. Ulteriori informazioni sono attese anche dalle riprese delle telecamere presenti nella zona. L’ipotesi principale rimane quella di un tragico incidente: i due amavano molto Cala Fighera e spesso organizzavano escursioni giornaliere sul promontorio, avventurandosi anche in aree interdette al passaggio a causa delle frequenti frane e smottamenti. L’ultima passeggiata si è rivelata fatale, nello stesso luogo in cui una croce commemora tragedie simili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it