Diga Cumbidanovu, si sgancia la fune e cade di 4 metri: operaio grave

Un operaio ha subito un infortunio sul lavoro presso la diga di Cumbidanovu a Orgosolo. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre operava sulla parete del cantiere. Per cause ancora da determinare, la corda di sicurezza a cui era assicurato si è sganciata, provocandone la caduta.

Immediatamente soccorso dai colleghi e successivamente da un’ambulanza del 118, l’operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso a causa di un trauma alla colonna vertebrale. Dopo ulteriori accertamenti, le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione per la sua vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

