Sassari, nasce la Città Metropolitana: a breve la firma sul decreto

Riunirà al suo interno i 66 comuni che facevano parte della provincia di Sassari e contestualmente entrerà in funzione anche la provincia di Gallura

Sta per nascere una seconda Città Metropolitana in Sardegna e si tratta di Sassari. Nell’arco di poco tempo infatti la presidente della Regione Alessandra Todde firmerà il decreto che ne sancirà l’operatività.

L’ente riunirà in totale i 66 comuni dell’ex provincia sassarese. Insieme ad essa diventerà inoltre operativa anche la Provincia della Gallura.

L’annuncio è arrivato quest’oggi ad Alghero nell’ambito di un convegno organizzato al Teatro Civico che ha visto la partecipazione del vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, dell’assessore regionale agli Enti locali Francesco Spanedda, dell’amministratore straordinario della nascente Città Metropolitana Gavino Arru e del commissario della Provincia Gianpiero Scanu.

Una situazione che servirà per compattare i territori del nord Sardegna. Considerate dunque anche le nuove competenze sulle strade, la Regione è pronta a stanziare almeno 25 milioni che serviranno per il mantenimento in buone condizioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it