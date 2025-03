Vertenze Sulcis, si incendia il dibattito: “Sorgia conosce lavoro Regione”

Tengono banco le vertenze legate al Sulcis e soprattutto si sono dimostrate ancora una volta motivo di acceso dibattito in Consiglio regionale.

Ad alzare i toni è stato il Consigliere regionale Alessandro Sorgia che ha commentato l’attuazione delle misure di cassa integrazione per i lavoratori della Sider Alloys: “Il polo industriale di Portovesme è al collasso e la Giunta Todde continua a voltarsi dall’altra parte. La Regione non può ignorare l’ennesimo grido di dolore del Sulcis Iglesiente. Serve un intervento urgente, concreto e strutturale, non le solite promesse”.

Pronta a quel punto la replica del Consigliere regionale dei 5 stelle Gianluca Mandas: “Prendo atto della dichiarazione del consigliere Sorgia, che oggi si erge a paladino del Sulcis dimenticando che il disastro industriale di Portovesme è il frutto di anni di scelte sbagliate, silenzi assordanti e promesse mancate anche da parte del governo e della giunta che lui sosteneva con vigore”.

“La Giunta Todde – prosegue Mandas – ha da subito riattivato i tavoli istituzionali, riaperto il confronto con il Governo nazionale, sta lavorando per costruire una strategia industriale vera che garantisca una riconversione sostenibile e un lavoro dignitoso”.

Gli ha fatto eco l’Assessore all’industria Emanuele Cani che ha poi aggiunto: “E’ del resto facilmente riscontrabile l’attività svolta dall’assessorato fin dal proprio insediamento, e in particolare negli ultimi mesi, per riattivare tutti i tavoli di crisi complesse che riguardano tutto il territorio regionale, e quindi anche il Sulcis Iglesiente, con un impegno quotidiano che ha ridato centralità a politiche istituzionali della Regione su un tema notoriamente trascurato durante i cinque anni della precedente amministrazione”.

